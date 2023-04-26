“Астарта” не вважає великою загрозою заборону Польщі на імпорт українських агротоварів — Finance.ua
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“Астарта” не вважає великою загрозою заборону Польщі на імпорт українських агротоварів

Аграрний ринок
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Агропромисловий холдинг «Астарта» не очікує істотного зниження доходів через запроваджену Польщею та іншими сусідніми країнами заборону на ввезення сільгосппродукції з України, оскільки має намір експортувати свою продукцію до країн Західної Європи, заявили у вівторок на онлайн-конференції представники правління компанії.
«У нас є дозвіл на транзит через ці країни. Нашими експортними цілями є, швидше, країни Західної Європи, наприклад, Іспанія, Італія, Греція, Хорватія. Ми не бачимо великого ризику для наших доходів», — цитує Infostrefa комерційного директора «Астарти» В’ячеслава Чука з конференц-кола у вівторок.
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Директор зі зв’язків з інвесторами Юлія Берещенко висловила впевненість, що «Астарту» підтримає очікуваний дефіцит цукру в ЄС і на світовому ринку.
«Дефіцит цукру очікується не тільки в ЄС, а й у всьому світі, оскільки найбільші світові виробники цукру, такі як Бразилія та Індія, починають використовувати цукор для виробництва етанолу. Це потенційно може скоротити експорт цих країн», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • агропромхолдинг «Астарта», найбільший виробник цукру в Україні, у 2022 році отримав EUR65,16 млн чистого прибутку, що на 46,8% менше порівняно з 2021 роком.
  • EBITDA холдингу скоротилася на 23,2% — до EUR154,77 млн, тоді як виручка зросла на 3,8% — до EUR510,07 млн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
bizagro
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