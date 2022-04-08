ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу — Finance.ua

Голова правління ArcelorMittal Лакшмі Міттал і гендиректор компанії Адітья Міттал звернулися до працівників Криворізького гірничо-металургійного комбінату та повідомили про намір відновити виробництво.
У листі також вказується, що на українське підприємство повернувся його гендиректор Мауро Лонгобардо.
Міттали повідомили, що минулого тижня український уряд попросив розглянути можливість запуску виробництва, й після оцінки ситуації було ухвалено рішення про частковий запуск підприємства.
«Ми розпочнемо з повернення до виробництва доменної печі № 6: роботи вже розпочато, й очікується, що піч знову запрацює до 11 квітня», — пояснюється в заяві.
Нагадаємо, 3 березня ArcelorMittal оголосила про рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.