ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу — Finance.ua
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ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу

Вчора 10:32Фондовий ринок
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ArcelorMittalArcelorMittal
Голова правління ArcelorMittal Лакшмі Міттал і гендиректор компанії Адітья Міттал звернулися до працівників Криворізького гірничо-металургійного комбінату та повідомили про намір відновити виробництво.
У листі також вказується, що на українське підприємство повернувся його гендиректор Мауро Лонгобардо.
Міттали повідомили, що минулого тижня український уряд попросив розглянути можливість запуску виробництва, й після оцінки ситуації було ухвалено рішення про частковий запуск підприємства.
«Ми розпочнемо з повернення до виробництва доменної печі № 6: роботи вже розпочато, й очікується, що піч знову запрацює до 11 квітня», — пояснюється в заяві.
Нагадаємо, 3 березня ArcelorMittal оголосила про рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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