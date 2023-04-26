Apple та Goldman Sachs хочуть створити найпотужніший необанк світу — Finance.ua

Apple та Goldman Sachs хочуть створити найпотужніший необанк світу Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Apple та Goldman Sachs хочуть створити найпотужніший необанк світу

Попри проблеми у банківській системі, два легендарні бренди у технологічному та фінансовому світах — Apple та Goldman Sachs Bank USA — обʼєдналися, щоб створити потенційно найпотужніший фінтех у США.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Минулого тижня компанія Apple приголомшила банківську індустрію США новиною про запуск нового фінансового продукту — депозитного рахунку.

У час, коли ставки по депозитам середньостатистичного банку складають менше пів відсотка, Apple оголосила, що буде пропонувати своїм вкладникам 4,15% річних без лімітів на зняття коштів та з гарантуванням вкладів Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC).

Запуск нового продукту відбувається в непростий для банківської системи США час: після краху одного з лідерів ринку — Silicon Valley Bank. Вкладники не поспішають відкривати депозити, а фінтех-стартапам бракує коштів для розвитку бізнесу.

У Apple немає банківської ліцензії. Компанія виступає «вітриною» для Goldman Sachs Bank USA, який має ліцензію та страхування вкладів від FDIC.

Мовою фінтех-світу Apple — це необанк на зразок Chime, Revolut і Monzo. Потужність «яблучного» бренду у світі безпрецедентна, якщо врахувати, що понад 2 млрд IPhone на планеті тепер будуть пропонувати послуги Goldman.

«Apple рухається зі швидкістю світла, в той час, як багато банків за годину витискають ледь 70 км», — зазначив аналітик Ден Айвс із Wedbush Securities.

Новий продукт доступний лише клієнтам із кредитною карткою Apple Card. Щоб відкрити обліковий запис у необанку потрібно кілька хвилин, а відсотки за витрати, які називаються щоденними грошовими коштами, автоматично перераховуються на рахунок. Стан рахунку доступний на панелі керування цифрового гаманця Apple. Тепер у власників IPhone є ще одна перевага.

«Створити таку екосистему — геніальна ідея», — заявив Девід Донован, виконавчий віцепрезидент з фінансових послуг у консалтинговій фірмі Publicis Sapient.

Варто зазначити, що новий депозитний рахунок — не перша фінтехнологічна послуга, які пропонує гігант із Купертіно.

Навіщо Apple і Goldman ощадні рахунки

Поява депозитних рахунків на гаманцях Apple ймовірно повʼязана не так із бажанням збільшити доходи, як із прагненням долучити ще більше власників IPhone до фінансових послуг Apple і Goldman. У двох мільярдів людей по всьому світу є IPhone, але менше ніж 10% із них використовують Apple Card.

Чиста відсоткова маржа теж може не бути пріоритетом для Goldman.

«Вони пропонують депозитні рахунки із вищими, ніж насправді необхідно, відсотковими ставками, щоб створити конкуренцію радше онлайн-банкам, ніж традиційним. Вони зменшують власну маржу, пропонуючи такі продукти», — заявив Стівен Біґґер, директор із досліджень фінансових послуг в Argus.

Девід Донован, виконавчий віцепрезидент з фінансових послуг у консалтинговій фірмі Publicis Sapient, заявив, що Goldman зробив хід конем, і замість того, щоб витрачати власні гроші на залучення клієнтів, вирішив приєднатися до величезної екосистеми типу Apple.

Та навіть двом таким потужним брендам потрібно бути обережними, коли йдеться про регуляторів. Управління контролю грошового обігу США пильно придивляється до співпраці між банками та технологічними компаніями, а Бюро фінансового захисту споживачів вже проводить розслідування щодо видачі кредитних карток Goldman Sachs.

Варто додати, що на новому ощадному рахунку Apple не може бути більше, ніж $250 000, тобто, більше максимальної суми страхування FDIC.

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