Apple, Google, Facebook, Tesla та інші IT-гіганти за три дні втратили понад $1 трлн ринкової вартості — Finance.ua
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Apple, Google, Facebook, Tesla та інші IT-гіганти за три дні втратили понад $1 трлн ринкової вартості

Вчора 06:18Фондовий ринок
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Після того, як ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки з 2000 року завалився не тільки ринок криптовалют, але й традиційний фондовий ринок. Найбільші світові технологічні компанії лише за три торгові сесії втратили понад 1 трильйон доларів ринкової вартості, повідомляє CNBC.
Зараз інвестори менше цікавляться тим, що забезпечувало стійкий ріст бізнес під час сильного «бичачого» ринку в останні роки, в тому числі під час пандемії, і тепер спрямовують більше грошей у безпечніші кишені ринку, включаючи такі продукти, як Campbell Soup, General Mills і J.M. Smucker.
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Так от, Apple, найдорожча публічна компанія у світі, втратила 220 мільярдів доларів з моменту закриття торгів у середу, коли голова ФРС Джером Гейден Павелл повідомив, що інфляція занадто висока і що не планується підвищення ставки більше ніж на 50 базисних пунктів.
Apple, Google, Facebook, Tesla та інші IT-гіганти за три дні втратили понад $1 трлн ринкової вартості
Зразу після заяви голови ФРС ринки піднялися, але наступні дні оптимізм випарувався, і основні біржові індекси США пішли вниз. Американський фондовий індекс S&P 500 впав нижче позначки 4000 в понеділок, 9 травня, втративши 7% з моменту закриття в середу, тоді як Invesco Nasdaq 100 ETF впав майже на 10% за той же період.
Інші технологічні компанії, які найбільше втратили у ринковій вартості за останні три торгові дні:
  • Microsoft втратила близько $189 млрд своєї ринкової вартості;
  • Tesla подешевшала на $199 млрд вже після того, як кілька місяців тому її оцінка впала нижче $1 трлн;
  • Amazon втратила $173 млрд капіталізації;
  • Alphabet (материнський холдинг Google) за тиждень подешевшав на $123 млрд;
  • виробник графічних чипів NVIDIA втратив $85 млрд;
  • Meta Platforms (материнська компанія Facebook) втратила $70 млрд своєї ринкової вартості.
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За матеріалами: ITC.ua
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