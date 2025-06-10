Андрій Трушковський передбачив обвали ринку США: як працює авторський алгоритм — Finance.ua

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Андрій Трушковський передбачив обвали ринку США: як працює авторський алгоритм

Чи можливо заздалегідь передбачити серйозні коливання на фінансових ринках, такі як обвальні падіння фондових індексів? І чи здатні алгоритми, побудовані на технічному аналізі та відстеженні поведінки великих капіталів, дати нам це цінне попередження?

Розглянемо випадок, який привернув увагу фінансової спільноти: точний прогноз кількох нещодавніх випадків найбільшого падіння фондового ринку США — 28 лютого, 10 березня та початку квітня 2025 року, зроблений аналітиком, інвестором й криптоінтузіастом Андрієм Трушковським — українцем, який наразі живе й працює в США.

28 лютого 2025 року фондовий ринок США пережив значне зниження, яке Трушковський передбачив заздалегідь. Він оприлюднив відео на своїй сторінці в TikTok , де напередодні докладно розповів про сигнали, зафіксовані його алгоритмом, що вказували на подальшу корекцію. Прогноз виявився точним: 28 лютого індекс S&P 500 втратив більше 2% за день, а Nasdaq впав на 2,7%, що викликало резонанс у фінансовій спільноті.

Як пояснює Трушковський, у своїх прогнозах він спирається на авторський алгоритм, розроблений його бізнес-партнером, побудований на аналізі поведінкових патернів великого капіталу, міжринкових сигналів та історичних кореляцій. За кілька днів до 28 лютого він почав показувати нестандартні сигнали за ключовими індикаторами, тож 23 лютого Андрій неодноразово публічно наголосив про неминуче падіння на всіх ринках, яке відбудеться з 24 по 28 лютого, після чого до 6 березня буде корекція цього падіння і дали ринки підуть вниз ще раз.

10 березня 2025-го фондовий ринок США знову опинився під тиском: ключові індекси завершили торги із суттєвим зниженням. Трушковський також оприлюднив попередження про можливу корекцію — відео на TikTok швидко набрало перегляди, а сам прогноз підтвердився з точністю до дня. У день падіння індекс Nasdaq знизився більш ніж на 3%, S&P 500 втратив 2,4%, а ринок відреагував сплеском волатильності, що також зачепило криптовалютний сегмент. Bitcoin та Ethereum показали різкі рухи вниз, а деякі альткойни, включаючи XRP, відреагували зниженням на тлі зростання панічних настроїв.

графік індексу S&P 500 — скриншот з акаунту Андрія Трушковського на Trading View

За 48 годин до зниження модель видала чіткий сигнал про перегрітість ринку і можливе «вкидання» ліквідності великими гравцями з метою фіксації прибутку. Ці попередження дозволили частині інвесторів вчасно скоригувати позиції та мінімізувати втрати. На початку квітня фондовий ринок США зазнав чергового різкого зниження, яке Трушковський також передбачив за кілька днів, опублікувавши у своїх соцмережах попередження: у своєму зверненні аналітик звернув увагу на зростання синхронних негативних сигналів із фондового та криптовалютного ринків. За його словами, саме така динаміка часто передує масштабним коливанням. Прогноз справдився: основні індекси, зокрема S&P 500 та Nasdaq, втратили значні позиції вже в перші дні квітня.

Відео Трушковського, опубліковані в цей період, набули вірусного ефекту серед криптотрейдерів, багато з яких почали відслідковувати його бачення ринку як інструмент раннього реагування. Коментатори відзначили точність не лише за датою, а й за супутніми ознаками: корекція справді збіглася зі збільшенням тиску на великі техкомпанії та змінами на ринку облігацій. «Наш алгоритм — це математична модель, яка на основі квантової математики обчислює дані, що дає нам ринок. Нам вдалося знайти „тріщину“ в системі оцінки ймовірностей того, куди піде ціна, — пояснює Андрій. — За нашою системою ми можемо прогнозувати рух ціни, наче погоду — на місяці і навіть роки вперед, застосовуючи разом із алгоритмом свій емпіричний досвід, аналіз та критичне мислення».

До речі, також він заздалегідь передбачив, що незалежно від того, хто виграє у виборах в США, ринки вибухнуть, а наприкінці 2024-го все дуже сильно впаде. Так і відбулося. Тож за його переконанням, це вкотре доводить те, що всі ці «падіння» можна прорахувати за допомогою математики.

Андрій Трушковський продовжує публікувати ринкову аналітику у відкритому доступі — в своїх соцмережах та стверджує, що його мета — підвищити прозорість процесів на ринку й дати індивідуальним інвесторам інструменти, раніше доступні лише інституціоналам.

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