Аналітики назвали найдешевшу країну для майнінгу Bitcoin — Finance.ua
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Аналітики назвали найдешевшу країну для майнінгу Bitcoin

Фінтех і Картки
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Аналітики назвали найдешевшу країну для майнінгу Bitcoin
Аналітики назвали найдешевшу країну для майнінгу Bitcoin
Використовуючи інформацію про вартість електроенергії у світі, аналітики з Управління енергетичної інформації США, Cable.co.uk та 911metallurgist оцінили, скільки коштуватиме видобуток 1 ВТС у різних країнах.
Згідно з даними, отриманими з дослідження, для майнінгу 1 Bitcoin необхідно 1449 кіловат-годин (кВт-год) енергії — в той час як одна середньостатистична американська родина споживає близько 893 кВт-год на місяць. У 198 країнах ціна майнінгу ВТС склала $ 35 404.
Аналітики назвали найдешевшу країну для майнінгу Bitcoin
Як повідомили аналітики, найдешевшою країною для майнінгу Bitcoin є Кувейт — вартість видобутку 1 ВТС становить $ 1393. Відповідно, зараз майнери можуть отримати прибуток у розмірі $ 21 533.

Криптовалюти та шахрайство 🧐

Також визначено найдорожчу країну для майнінгу Bitcoin, де видобуток 1 ВТС становить $ 246 530 — Венесуела. Цікаво, що навіть попри таку високу вартість майнінгу, у цій країні є попит на видобуток криптовалют та зафіксовані підпільні майнінгові ферми.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
noworries
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