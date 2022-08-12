Аналітики назвали 3 криптовалюти, які «виграють» від переходу Ethereum на PoS — Finance.ua

Аналітики назвали 3 криптовалюти, які «виграють» від переходу Ethereum на PoS Вчора 17:36 — Фінтех і Картки

Аналітики назвали 3 криптовалюти, які «виграють» від переходу Ethereum на PoS

Криптовалютні аналітики склали список токенів, вартість яких може вирости після переходу Ethereum на «зелений» блокчейн. Цікаво, що згідно з прогнозами експертів, ціна деяких криптовалют може не лише збільшитись, але й «обігнати» вартість ЕТН.

За словами аналітиків, вже у вересні зростання вартості очікує на криптовалюту Lido DAO (LDO), що збільшилась більш ніж на 200% з 16 липня, коли була оголошена попередня дата переходу ЕТН на PoS.

На другому місці — Ethereum Classic (ETC), що є хардфорком ефіріума. Так наприкінці липня ЕТС виріс на 65% за тиждень — це сталось після поради співзасновника ефіріуму Віталіка Бутеріна вкладати кошти у Ethereum Classic та після того як криптомайнер Antpool оголосив про плани з інвестування у ETC $10 мільйонів.

Третьою криптовалютою, вартість якої може вирости після переходу Ethereum на «зелений» блокчейн, назвали Optimism (ОР). Токен ОР виріс на 250% після оголошення дати переходу на РоS.

Нагадаємо, стало відомо, про нову дату переходу на «зелений» блокчейн — це відбудеться на декілька днів раніше, ніж обіцяв головний розробник ефіріуму Тім Бейко. Після того як розробники ефіріуму обрали загальну складність (TTD), де відбудеться перехід ЕТН на алгоритм PoS (TTD 58 749 999 999 999 996 329 984), команда ЕТН оголосила 15 або 16 вересня остаточною датою переходу на механізм консенсусу Proof-of-Stake.

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