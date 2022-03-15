Amway зупиняє роботу в росії — Finance.ua

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Amway зупиняє роботу в росії

Вчора 15:33Фондовий ринок
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Amway зупиняє роботу в росіїAmway зупиняє роботу в росії, rau.ua
Міжнародний виробник товарів масового попиту для краси та здоров’я Amway припиняє роботу в росії через її військову агресію проти України.
Про це повідомляється в офіційному релізі компанії.
«Реальність нашого бізнесу така, що у нас є друзі, колеги та підприємці Amway в обох країнах, які роками працювали разом у гармонії із загальною метою. Проте війна, що триває, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлюють продовження бізнесу, як це було, у росії, тому ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції та інших операцій», — пояснила компанія в релізі.
Заснований у 1959 році Amway Corp — міжнародний виробник товарів масового попиту для підтримки краси, здоров’я та господарювання.
Наразі працює більш ніж у 100 країнах. Загальний обсяг продажів за 2020 рік становив $8,5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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