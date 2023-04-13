АМКУ оштрафував нацагентство з медзакупівель на 1 млн грн — Finance.ua
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АМКУ оштрафував нацагентство з медзакупівель на 1 млн грн

Казна та Політика
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Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету заявила про порушення економічної конкуренції з боку ДП «Медичні закупівлі».
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Йдеться про неподання інформації на вимогу державного уповноваженого комітету у встановлений термін.
Так, у рамках державного контролю торгів АМКУ направив підприємству вимогу щодо надання інформації, відповіді на яку по суті поставлених запитань не надали. Комітет повторно запропонував відповідачеві надати необхідну інформацію, на що теж було отримано відмову.
«Згідно з порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ на ДП „Медичні закупівлі“ накладено штраф у розмірі 1 млн грн», — підсумували в АМКУ.
ДП «Медичні закупівлі» — єдине національне агентство, що забезпечує централізовану закупівлю якісних ліків і медвиробів за рахунок державного бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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