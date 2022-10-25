Актуальний графік відключень світла у Києві — Finance.ua

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Актуальний графік відключень світла у Києві

Енергетика
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Актуальний графік відключень світла у&nbsp;Києві
Актуальний графік відключень світла у Києві, Reuters
У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям.
Про це повідомляє КМДА.
ДТЕК «Київські електромережі» надає спрощений графік відключень.
Графік також можна подивитись тут.
Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.
Нагадуємо, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
Раніше йщлося про те, що дефіцит потужності в системі, іншими словами нестача електроенергії, що виникла та спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли росією об’єктів енергетики останніми тижнями, ніяк не вплине на Європу.

Довідка Finance.ua:

  • У деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі. Про це офіційно повідомила місцева влада.

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За матеріалами:
Finance.ua
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