По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості — Finance.ua

По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості Вчора 10:33 — Енергетика

Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це пише «Укренерго».

Примусові обмеження споживачів електроенергії — повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

«Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)», — просять в компанії.

Нагадаємо, у Києві та семи областях України вводять відключення світла. ДТЕК «Київські електромережі» надає спрощений графік відключень. Графік також можна подивитись тут.

Укрінформ За матеріалами:

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