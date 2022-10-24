В "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу — Finance.ua
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В "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу

Енергетика
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Дефіцит потужності в системі, іншими словами нестача електроенергії, що виникла та спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли росією об’єктів енергетики останніми тижнями, ніяк не вплине на Європу.
Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Ні, не може. Вона безпосередньо впливає на українських споживачів, і на промислових в тому числі, на жаль. Треба розуміти, що це тимчасовий дефіцит, пов’язаний з тим, що росіяни спеціально обстріляли цілу низку електростанцій в Україні, і тому потрібен час, поки ці об’єкти зможуть знову виробляти електроенергію», — розповів він.
Плюс, за його словами, зараз у зв’язку з похолоданням досить сильно збільшилося споживання електроенергії, навіть попри ті заходи економії, які вживають місцева влада і українці.
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«Споживання є значним, тому диспетчерський центр „Укренерго“ повинен запроваджувати графіки обмеження постачання електроенергії», — констатував Кудрицький.
Як повідомлялося, днем раніше Президент Володимир Зеленський звернувся до мерів через економію світла. На думку Президента, зараз не час яскравих вивісок.
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Нагадаємо, Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми. Причиною цього стали масовані ракетні удари росіян по енергетичних об’єктах нашої держави.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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