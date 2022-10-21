Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему – Галущенко — Finance.ua
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Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему – Галущенко

Енергетика
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Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських обстрілів.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, аби зменшити дефіцит в системі. Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам втримати енергетичний фронт.
Стабілізувати роботу енергосистеми, зокрема, допоможе скорочення споживання електроенергії протягом дня і особливо — в години-пік.
«У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження», — зазначив міністр.
Герман Галущенко підкреслив, що економити електроенергію мають споживачі по всій Україні, незалежно від регіону.
«росіяни намагаються знищити енергосистему всієї держави, незалежно де знаходяться об’єкти енергетичної інфраструктури — на Заході, Сході, Півночі чи Півдні. Ми сьогодні — єдиний організм, який бореться з навалою, яка йде на нашу енергетику», — наголосив він.
Міністр підкреслив, що добровільне скорочення споживання дозволить уникнути примусових відключень, які також можуть застосовуватися з метою зниження навантаження на електромережі та надання енергетикам можливості для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

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За матеріалами:
Finance.ua
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