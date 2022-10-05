Акція «Осіння пора з Ria»: отримуйте грошові перекази у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Акція «Осіння пора з Ria»: отримуйте грошові перекази у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку Вчора 09:40 — Фінтех і Картки

Акція «Осіння пора з Ria»: отримуйте грошові перекази у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку

З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.

Отримати кешбек надзвичайно просто:

зайдіть у мобільний додаток ПУМБ Online

оберіть пункт «Міжнародні перекази» в розділі «Платежі»

оберіть систему Ria Money Transfer та зазначте контрольний номер переказу

перевірте інформацію та оберіть картку

схваліть отримання переказу ОТР паролем

Один клієнт може отримати декілька кешбеків, але не більше 5 виплат на місяць.

Акція діє на грошові перекази Ria Money Transfer, відправлені із-за кордон та отримані за допомогою мобільного додатку ПУМБ Online. Період дії акції з 01.10 по 31.12.2022 або до вичерпання фонду винагороди. Участь в акції доступна як вже існуючим, так і новим клієнтам ПУМБ. Новим клієнтам банку достатньо пройти процедуру ідентифікації через застосунок Дія.

Клієнти ПУМБ можуть отримувати перекази системи Ria Money Transfer у трьох платіжних каналах:

у мобільному додатку ПУМБ Online (в акції «Осіння пора з Ria» приймають участь лише ті клієнти, які отримують перекази за допомогою додатку ПУМБ Online)

на гарячій лінії банку за телефоном: +38 044 290 7290. Для цього необхідно зателефонувати з фінансового номеру на гарячу лінію та залишити заявку на отримання переказу Ria Money Transfer, вказавши контрольний номер переказу, країну відправлення, суму та валюту переказу. Зверніть увагу, що заявку може залишити лише одержувач перекладу

у відділенні банку. Для цього необхідно відвідати найближче відділення ПУМБ та повідомити працівнику банка контрольний номер переказу системи Ria Money Transfer, суму та валюту переказу. При собі обов’язково мати документ, що засвідчує особу

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Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) - ровесник незалежної України. ПУМБ — це великий і надійний приватний банк, який прагне бути фінансовим радником і помічником, як для приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів, який передбачає клієнтські очікування та потреби та пропонує ефективні рішення. ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. Банку довіряє понад 1,8 млн клієнтів — фізичних осіб та майже 97 тис. корпоративних клієнтів. ПУМБ вже понад 30 років виконує усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 8 місяців 2022 року банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 535 млн. Надійність банківських вкладів у серпні 2022 року було підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

Ria Money Transfer — є одним із світових лідерів серед систем грошових переказів для фізичних осіб. Компанія входить до групи Euronet Worldwide та має мережу понад 507 тис. пунктів обслуговування в 160 країнах світу.

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