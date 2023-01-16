Акції російських банків передали державі — Finance.ua

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Акції російських банків передали державі

Фондовий ринок
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Акції російських банків передали державі
Акції російських банків передали державі
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі акції російських банків.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Фонд передав державі в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» акції дочірніх структур російських державних банків в Україні, зокрема:
  • корпоративні права у розмірі 5 080 310 373 простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), тобто, всі акції, що належали «Веб.рф»;
  • корпоративні права у розмірі 24 065 460 500 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу Акціонерного товариства «Міжнародний Резервний Банк» (АТ «МР Банк»), що належали «Сбербанку росії».

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Нагадаємо, у травні 2022 року Фонд на підставі рішення РНБО замінив «материнські» банки Промінвестбанк та МР Банк в реєстрі кредиторів на державу. Також, згідно з цим рішенням, Фонд у грудні забезпечив перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів з накопичувальних рахунків цих банків.
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«Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців, — зазначила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай. — Передача акцій — черговий, але не останній етап конфіскації активів держави-агресора. Тепер всі активи, які залишаться після розрахунку з кредиторами цих банків, будуть передані державі Україна. Зауважу, що російські акціонери з травня 2022-го до переліку кредиторів не належать».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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