Airbnb почне показувати фінальну вартість оренди житла в результатах видачі — Finance.ua

Airbnb почне показувати фінальну вартість оренди житла в результатах видачі Вчора 21:23 — Нерухомість

Airbnb почне показувати фінальну вартість оренди житла в результатах видачі

Починаючи з грудня Airbnb дозволить користувачам фільтрувати результати пошуку за загальною вартістю оренди житла, що враховуватиме всі витрати, включно з прибиранням. Як повідомляє The Wall Street Journal, це рішення було прийняте після критики користувачів за непрозору систему цін на платформі.

Що зміниться

Тепер користувачам достатньо буде перемикнути режим показу цін на помешкання, щоб відобразити загальну вартість тарифів і зборів, які включені в оренду, а не лише вартість за ніч. Поки що вартість за ніч часто є єдиною ціною, яку клієнти в США та інших країнах бачать на початку процесу вибору помешкання.

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Коли клієнт вмикає показ загальної вартості, а не лише ціни оренди, то це налаштування відображатиметься на картах, у списках побажань, у маршрутах і під час пошуку за діапазоном цін, каже виконавчий директор Airbnb Браян Ческі.

Крім того, після першого використання функція залишатиметься ввімкненою і її не потрібно буде вмикати щоразу.

Чому критикували стару систему

Зміни відбулися після скарг користувачів, які жалілися на формат відображення цін на платформі. Після негативної реакції в соціальних мережах минулого року Airbnb оголосила про перегляд своїх комісій у травні 2021.

На запитання, чому цей процес тривав ще майже рік, в Airbnb зазначили, що він включав відгуки господарів і гостей та перетворився на загальний перегляд цін. Наприклад, компанія перевірила можливість відображення загальної вартості за замовчуванням, що вже передбачене законом у деяких країнах, зокрема в Європейському Союзі.

Проте несподіване зростання цін, без пояснення цього процесу і жодних дій з боку користувача, бентежило і викликало непорозуміння в орендарів.

Чому це цікаво

Показ загальної вартості перебування матиме більший вплив на результати пошуку, незалежно від того, чи перемикають користувачі функцію загальної ціни. Пропозиції з кращою вартістю, визначеною ціною та якістю, порівняно з іншими пропозиціями в їхньому регіоні, матимуть вищий рейтинг у результатах пошуку, кажуть у компанії.

Крім того, у найближчі місяці господарі отримають доступ до інструментів для встановлення більш гнучких цін, включаючи сезонні знижки та знижки у вихідні дні, кажуть у компанії.

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