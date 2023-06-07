Аграрний комітет ВР врахує претензії бізнесу щодо законопроекту про об’єднання сільгосптоваровиробників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аграрний комітет ВР врахує претензії бізнесу щодо законопроекту про об’єднання сільгосптоваровиробників

Казна та Політика
14
Комітет з питань земельної та аграрної політики Верховної Ради не виноситиме законопроект № 8149 «Про об'єднання сільгосптоваровиробників» на друге читання, поки не заслухає зауваження громадських об'єднань щодо цієї ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідуру після зустрічі з головою аграрного комітету парламенту Олександром Гайду.
«Сьогодні голова аграрного комітету В Р Олександр Гайду провів робочу зустріч з бізнес-асоціаціями, де заслухав претензії щодо відверто корупційного законопроекту № 8149. Він повідомив, що наші зауваження опрацюють до другого читання. Для цього створять робочу групу і заслухають інші об'єднання, які проти законопроекту. Ми сподіваємося, що ініціатива буде значно відредагована або скасована. СМПУ вважає, що законопроекти № 8149, № 9162 та № 9163, які наразі проштовхуються в парламенті - ланки одного ланцюга, який працюватиме на певні групи, лояльні до міністра. Подається це під виглядом прагнення до євроінтеграції, але нічого спільного з тим не має. Тому допустити прийняття цих ініціатив в нинішньому вигляді не можна», — відзначив Дідур.
Нагадаємо, законопроект № 8149 викликав протест у більшості асоціацій переробників та в агровиробників. Зокрема, проти нього виступила Американська торгова палата.
Обʼєднання підприємців побоюються, що запровадження ініціативи призведе до ручного керування бізнес-асоціаціями через лояльне до міністра Миколи Сольського міжгалузеве репрезентативне об'єднання, яке призначатиме міністерство.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.