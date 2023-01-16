Аграрії зібрали 51 млн тонн зернових — Finance.ua

Аграрії зібрали 51 млн тонн зернових Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

Сільськогосподарські підприємства станом на 12 січня зібрали 50,965 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 10,9 млн га (94%) при врожайності 47 ц/га.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн; ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн; гороху обмолочено 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 3,6 млн га (85%), при врожайності 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн; гречки обмолочено 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн; проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га.

Збирання сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га.

Збирання ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га.

Цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га.

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Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

При цьому найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини — 70,8 ц/га.

Як повідомляли Українськi Новини, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) зазначає, що аномально тепла погода на початку нового року суттєво не вплинули на стан посівів озимих культур.

Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур — 22,6 млн тонн.

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