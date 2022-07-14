Ахметов більше не олігарх. Міністр юстиції заявив, що бізнесмен позбувся двох очевидних критеріїв — Finance.ua

Ахметов більше не олігарх. Міністр юстиції заявив, що бізнесмен позбувся двох очевидних критеріїв Вчора 18:30 — Фондовий ринок

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії «олігарха» після складання його бізнес-партнером Вадимом Новинським депутатського мандата та виходу SCM із медійного бізнесу.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі онлайн-дискусії «ОПОРА.Live».

За словами голови Мінюсту, відмова Вадима Новинського, який є бізнес-партнером Ріната Ахметова, від депутатського мандата, прибрала прямий звʼязок Ахметова з парламентом й очевидну ознаку його участі в політичному житті.

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ, наголосив міністр.

У такий спосіб, за словами Малюськи, Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів — щодо участі в політичному житті країни через втрату мандата його бізнес-партнером Новинським, а також щодо впливу на медіасферу через відмову від ліцензій на телерадіотрансляцію «Медіа Групи Україна».

«Він (Ахметов. — Ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява — це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти», — заявив Денис Малюська.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачає створення спеціального реєстру у вересні минулого року. Зокрема, особам із цього списку буде заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію;

в РНБО планували визначити перших олігархів до кінця травня 2022 року.

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