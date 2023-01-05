Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки

11
Аеропорт Мюнхена анонсував масштабну модернізацію систему контролю перед вильотом. Повірте, вона вам точно сподобається, адже заощадить чимало часу та нервів.
Пасажирам більше не буде потрібно діставати з валіз місткості з рідинами або комп’ютерну техніку. Це стало можливим після модернізації системи контролю перед вильотом в аеропорту Мюнхена. Річ у тім, що його обладнали надсучасними сканерами ручної поклажі.
Нове обладнання, яке працює за технологією комп’ютерної томографії, дозволяє працівникам летовища побачити речі у валізах в тривимірному вигляді. Тому діставати щось з ручної поклажі потрібно буде у випадку, якщо система вкаже на необхідність проведення додаткової перевірки працівниками служби безпеки.
Крім того, спеціальна конструкція зони перед сканерами дозволяє готувати речі до контролю одразу 4 пасажирам. Якщо один з мандрівників буде довго готувати валізу на перевірку, то інший зможе випередити його та піти першим на пункт контролю. Така технологія зменшить черги завдяки тому, що контроль зможе проходити більша кількість пасажирів.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.