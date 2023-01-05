Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки — Finance.ua

Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки Сьогодні 05:19

Аеропорт Мюнхена анонсував масштабну модернізацію систему контролю перед вильотом. Повірте, вона вам точно сподобається, адже заощадить чимало часу та нервів.

Пасажирам більше не буде потрібно діставати з валіз місткості з рідинами або комп’ютерну техніку. Це стало можливим після модернізації системи контролю перед вильотом в аеропорту Мюнхена. Річ у тім, що його обладнали надсучасними сканерами ручної поклажі.

Нове обладнання, яке працює за технологією комп’ютерної томографії, дозволяє працівникам летовища побачити речі у валізах в тривимірному вигляді. Тому діставати щось з ручної поклажі потрібно буде у випадку, якщо система вкаже на необхідність проведення додаткової перевірки працівниками служби безпеки.

Крім того, спеціальна конструкція зони перед сканерами дозволяє готувати речі до контролю одразу 4 пасажирам. Якщо один з мандрівників буде довго готувати валізу на перевірку, то інший зможе випередити його та піти першим на пункт контролю. Така технологія зменшить черги завдяки тому, що контроль зможе проходити більша кількість пасажирів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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