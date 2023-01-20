Аеронавігаційний фонд солідарності для післявоєнного відновлення польотів розпочав роботу, — Мінінфраструктури — Finance.ua
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Аеронавігаційний фонд солідарності для післявоєнного відновлення польотів розпочав роботу, — Мінінфраструктури

Фондовий ринок
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Аеронавігаційний фонд солідарності для післявоєнного відновлення польотів розпочав роботу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.
«Запускається робота Аеронавігаційного фонду солідарності разом з Євроконтролем...Ще в листопаді 2022 року 41 держава-член Євроконтролю оголосила про створення добровільного Фонду солідарності для підтримки України на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, згідно з повідомленням, цей фонд дасть змогу фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечить фінансову підтримку Украероруху на період воєнного стану.
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«Сьогодні нам важливо підтримати близько чотирьох тисяч унікальних фахівців української аеронавігаційної сфери, а також зберігати в належному стані аеронавігаційну інфраструктуру країни, яка протягом останнього року зазнала суттєвих пошкоджень. Завдяки фонду солідарності ми зможемо провести належну підготовку персоналу та підготувати аеронавігаційну інфраструктуру для післявоєнного відновлення польотів. Це та стратегічна робота, яку ми робимо для нашого спільного майбутнього», — заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Довідка Finance.ua:

  • 24 лютого 2022 року з початком збройної агресії росії Україна закрила повітряний простір;
  • «Украерорух» є головним постачальником аеронавігаційних послуг в Україні;
  • діяльність підприємства регулює Міністерство інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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