абанк для ФОП: умови тарифного пакету — Finance.ua
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абанк для ФОП: умови тарифного пакету

Фондовий ринок
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абанк для ФОП: умови тарифного пакету
абанк для ФОП: умови тарифного пакету
Гарний банк може забезпечити вигідні умови для ведення справ, допомогти знизити витрати та надавати необхідні фінансові інструменти для ефективного розвитку вашої підприємницької діяльності.
Як нам розповіли у фінустанові, абанк вирішив між кількістю і якістю зробити ставку на якість. Він пропонує своїм клієнтам ФОП лише один тарифний пакет, який вигідно вирізняється своїми умовами.
Відкриття, яке можна зробити онлайн, і щомісячне обслуговування — безкоштовне.
Вартість безготівкового поповнення — безкоштовно, внесення готівки (виторг) — 0,1% від суми, мінімум 10 грн.
Зняття готівки з комісією 0,75% від суми — один з найкращих варіантів для тих, кому це потрібно робити часто.
Дуже вигідні умови і в плані переказів на інші банки: їхня вартість становить лише 3 грн незалежно від суми. А всі внутрішні платежі в межах банку, в тому числі перекази з рахунку на особисту картку — безкоштовні.
На що хочеться звернути увагу: банк нараховує відсоток на залишок коштів на рахунку ФОП. Відсоткова ставка становить від 5 до 10% залежно від встановленої мінімальної суми для нарахування. Зазвичай така послуга надається на залишки від 500 тис. грн за умови комплексної співпраці з банком — активна платіжна діяльність, використання еквайрингу, виплати найманим працівникам тощо.
Серед додаткових сервісів, що пропонує абанк, варто відзначити наступне:
  • бізнес-картка;
  • депозити для ФОП;
  • кредити для ФОП;
  • послуги еквайрингу;
  • валютні операції;
  • виплати найманим працівникам;
  • надання банківських гарантій.
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Умови банків для ФОП у 2025

За матеріалами:
Finance.ua
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