95% компаній в Україні продовжують виплачувати зарплати (дослідження) — Finance.ua
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95% компаній в Україні продовжують виплачувати зарплати (дослідження)

Вчора 08:03Фондовий ринок
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Американська торгова палата в Україні (AmCham) опитала 113 компаній, щоб дізнатись, як вони працюють під час війни.
Виявилося, що 88% продовжують вести бізнес в Україні: 45% функціонують частково, 18% провели релокацію у безпечніші регіони країни, 6% закрили офіси в деяких регіонах, 12% зупинили бізнес із 6% з них повністю зупинили діяльність.
«88% компаній-членів палати продовжують вести бізнес в Україні. 86% — підтримують бойкотування міжнародних компаній, які продовжують свою діяльність у росії. Бізнес об’єднаний і бореться за майбутнє та свободу України, захищаючи, долучаючись до волонтерського руху та підтримуючи цю велику країну, в якій ми всі живемо та працюємо», — цитує прес-служба президента AmCham Андрія Гундера.
А що з зарплатами? 95% продовжують платити зарплати під час війни.
  • 65% з них виплачують заробітну плату в повному обсязі та надають додаткову допомогу,
  • 26% виплачують заробітну плату в повному обсязі,
  • 8% — частково скоротили заробітну плату,
  • 1% — виплачують мінімальну заробітну плату,
  • і лише 1% підприємств зовсім не можуть виплачувати заробітну плату.
При цьому 92% респондентів зазначили, що їхні організації підтримують гуманітарний рух. Найпоширеніша допомога — фінансова (42%), надання необхідних товарів (24%), волонтерський рух серед працівників (14%).
Згідно з опитуванням, частина співробітників 40% з опитаних компаній приєдналася до підрозділів територіальної оборони, 24% компаній допомагають фінансово та стільки ж — продуктами та медикаментами.
Щодо головних викликів, 79% респонденти вказали безпеку та захист співробітників, а також: 49% — логістику, 21% — експортно-імпортні операції, 16% — релокацію, 6% — доступ до фінансування та стільки ж — доступ до сировини, свідчить опитування АСС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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