8 речей, які знадобляться кожному водієві взимку — Finance.ua

8 речей, які знадобляться кожному водієві взимку Вчора 21:33 — Технології&Авто

8 речей, які знадобляться кожному водієві взимку

Експерт з ремонту автомобілів Пітер Завареллі спеціалізується на діагностиці проблем з роботою двигуна вітчизняних і європейських автомобілів, а також на діагностиці та ремонті електрообладнання.

Він поділився деякими рекомендаціями з GOBankingRates щодо необхідних речей, які слід купити для вашого автомобіля перед зимою.

Скребок і щітка для льоду

Завареллі рекомендував водіям, які перебувають у районах, де взимку випадає сніг, тримати під рукою скребок для льоду і щітку для снігу.

«Можливо, вам також знадобиться комплект водійських рукавичок, щоб тримати руки в теплі, оскільки кермо може бути холодним», — сказав він.

Пускові кабелі

Експерт порадив водіям тримати в автомобілі міцний комплект пускових кабелів на випадок, якщо акумулятор розрядиться. Кабелі також можуть допомогти іншому водієві, який цього потребує.

Наповнювач для котячого туалету

Дощ, що замерзає, або лід можуть ускладнити виїзд із паркувального місця, тому гарною ідеєю буде тримати в машині щось, що можна використовувати для зчеплення. Завареллі сказав:

«Найкраще, що можна мати під рукою і що можна регулярно купувати, — це звичайний наповнювач для котячого туалету. Наповнювач можна насипати навколо ведучих коліс (коліс, які обертаються під час прискорення), щоб поліпшити зчеплення».

Він пояснив, що, хоча пісок, гравій теж підійдуть, наповнювач для котячого туалету знайти значно найпростіше.

Інструменти

Зберігання невеликого набору інструментів в автомобілі може стати в пригоді не тільки взимку, а й протягом усього року.

«Я рекомендую тримати ліхтарик із запасними батарейками, плоску і хрестову викрутку, розвідний ключ і молоток», — сказав Завареллі.

За його словами, невеликий набір розеток і кілька запасних хомутів для шлангів також можуть бути корисними.

Мобільний телефон і зарядний пристрій

За допомогою мобільного телефону ви можете викликати допомогу, будь то виклик поліції або служби допомоги на дорозі. Пам’ятайте, що в холодну погоду акумулятор вашого мобільного телефону може розряджатися швидше. Завареллі рекомендував водіям мати при собі і мобільний телефон, і зарядний пристрій для мобільного телефону, щоб за необхідності можна було здійснювати екстрені виклики. Павербанк також може допомогти зарядити акумулятор, якщо ви не можете увімкнути машину, щоб зарядити телефон.

Зимові шини

Водії, які живуть у районах, де часто буває сніг і ожеледь, можуть максимально поліпшити зчеплення свого автомобіля і загальну безпеку, інвестувавши в зимові шини.

«Я рекомендую шиповані зимові шини і купувати шини з довговічним і агресивним протектором, оскільки такі шини, як правило, працюють найкраще в зимові місяці», — сказав Завареллі.

Теплий одяг

Якщо ваш автомобіль зламається, допомога може приїхати нескоро. Завареллі рекомендував тримати під рукою ковдри, пальто, шапку і рукавички, щоб ви могли зігрітися. Він також порадив водіям мати у своїх автомобілях закуски та напої, щоб підтримати свый організм під час очікування.

Технічне обслуговування автомобіля

Крім запасу необхідних речей, Завареллі запропонував власникам автомобілів інвестувати в технічне обслуговування своїх машин перед зимою. Він пояснив:

«Я рекомендую замінити моторне мастило і фільтр, а також всі інші необхідні деталі технічного обслуговування виробника залежно від часу і пробігу з моменту останнього обслуговування. Антифриз двигуна — це найважливіше, що потрібно перевірити, щоб переконатися, що антифриз готовий до холодних зимових місяців».

Він сказав, що тиск у шинах і фари автомобіля також слід перевірити. Крім того, необхідно оглянути двірники і замінити їх, якщо вони зношені.

За його словами, цей сервісний візит може допомогти підтвердити, що ваш автомобіль готовий до зимових поїздок, а також визначити будь-які ремонтні роботи, які вам можуть знадобитися для підтримки надійності вашого автомобіля.

УНІАН За матеріалами:

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