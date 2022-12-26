74 відділення Sense Bank працюють навіть без світла та зв’язку завдяки мережі Power Banking — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 74 відділення Sense Bank працюють навіть без світла та зв’язку завдяки мережі Power Banking Сьогодні 12:18 — Фондовий ринок

74 критично важливих відділення Sense Bank стали частиною спільної банківської мережі Power Banking, яка створена за ініціативи НБУ у відповідь на виклики сьогодення. Це означає, що відділення будуть працювати навіть в умовах тривалої відсутності світла. Всі вони забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.

Power Banking — це спільна банківська мережа, до якої увійшло понад 1000 відділень системно важливих банків по всій Україні. Це відповідь банківської системи на можливі виклики блекауту. Гарантія для клієнтів будь-якого банку, що певний перелік нагальних банківських послуг буде доступний навіть у критичній ситуації. З переліком відділень, які входять до спільної банківської мережі можна ознайомитись за посиланням.

В рамках проекту Sense Bank визначив 74 критично важливих відділення по всій країні (з них 52 опорних відділення та 22 мінівідділення банку у мережі партнера Епіцентр). Зокрема у відділеннях українці зможуть:

зняти готівку у банкоматі;

відкрити рахунки, оформити картки, депозити;

скористатися послугами каси: проведення платежів, оплата комунальних послуг, валютообмін, зняття готівки, зокрема й з карток інших банків.

Також у відділеннях банку діє спільний «банкоматний національний роумінг», Sense Bank скасував комісії за зняття готівки з карток інших банків та збільшив ліміти до 20 тис грн.

«Ворог щоразу намагається вивести із ладу енергосистему, тож залишитися без світла та зв’язку, на жаль, реалії сьогодення. Ми робимо все можливе, щоб українці мали доступ до банківських послуг за будь-яких умов. Наші критично важливі відділення забезпечені резервом безперервної роботи на генераторах до 7 діб, команда прорахувала кілька альтернативних варіантів зв’язку. Окрім цього у наших відділеннях, за потреби, українці можуть погрітися, випити гарячого чаю та зарядити свої гаджети у спеціально відведених клієнтських зонах. На прикладі відділення у деокупованому Херсоні — це надзвичайно актуально», — говорить Голова правління Sense Bank Алла Комісаренко.

З початку війни банк інтегрував максимальну кількість необхідних операцій у цифровий банк Sense SupperApp, що дозволяє отримати широкий спектр банківських послуг онлайн та мінімізує відвідування відділень. В разі відсутності зв’язку зберігайте перелік критично важливих відділень Sense Bank, вони працюватимуть за будь-яких умов.

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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