50% українських учителів вважають, що незабаром ШІ змінить освітній процес — дослідження Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

50% українських учителів вважають, що незабаром ШІ змінить освітній процес — дослідження

Найпопулярнішим сервісом ШІ серед учнів і вчителів з України став ChatGPT. Водночас учні (76%) виявилися краще обізнаними в технології, ніж учителі (68%).

Мала академія наук України та Projector Institute провели всеукраїнське дослідження про перспективи штучного інтелекту в шкільній освіті. У ньому взяли участь учителі й учні з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих росією територій, передає Dev.ua.

Опитування тривало протягом вересня-жовтня 2023 року й охопило понад 3000 українців. Серед них — 1747 учителів і 1443 школярі (учні 8−11 класів).

Загалом 76% опитаних учителів хоча б раз користувалися ШІ, а половина з них мала позитивний досвід взаємодії. Кожен другий учитель вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками.

Як учителі використовують ШІ

Учителі вказали, що використовували сервіси ШІ задля підготовки до занять, створення тестів для домашнього завдання, під час проведення уроків, а також для перевірки знань учнів і навіть у позакласній роботі.

37% вчителів уже залучали школярів до використання ШІ, а 49% планують зробити це в майбутньому. Натомість 39% опитаних не планують напряму радити учням використовувати штучний інтелект у навчанні.

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Після ChatGPT на другому місці за рівнем популярності інструмент ШІ від проєкту «На Урок». Про цей сервіс знають 49% опитаних учителів, рівень знання серед учнів — 35%. І вчителі, й учні значно менше знають про інші відомі ШІ-продукти Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI та Stable Diffusion.

Як учні використовують ШІ

91% опитаних школярів знають про ШІ-сервіси, а 85% — хоча б раз їх використовували; третина з них робить це мінімум щотижня.

6 із 10 учнів уже використовували сервіси ШІ для підготовки домашнього завдання. Також близько 40% зазначають, що використовували такі сервіси для виконання самостійних робіт.

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В окремих анкетах діти анонімно зізнавалися, що користуються інструментами ШІ для списування здебільшого для підготовки завдань із гуманітарних предметів. Деякі діти пояснюють, що штучний інтелект допомагає генерувати текстові заголовки або ідеї, якими вони надалі користуються для власної творчої роботи.

Також ШІ допомагає школярам із конспектуванням та уточненням даних, які пропустили на уроці, що, на думку дітей, значно економить їхній час.

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