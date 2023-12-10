ШІ не досягне рівня людського інтелекту в найближчі 10 років — Finance.ua

ШІ не досягне рівня людського інтелекту в найближчі 10 років
Лауреат премії Тюрінга і віцепрезидент компанії Meta Ян Лекун заявив, що в найближчі 10 років штучний інтелект не зможе досягти рівня людського розуму, повідомляє CNBC.
Під час виступу на зборах команди з фундаментального вивчення ШІ вчений запропонував стриманий погляд на майбутнє згаданої технології. Ян Лекун вважає, що в найближчі роки рівень штучного інтелекту можна буде порівняти з розумом кішки або собаки.
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Дослідник вказує на брак обчислювальних потужностей і обмежені методи навчання технології. На думку Лекуна, ШІ недостатньо отримувати інформацію з текстових матеріалів, відеороликів та аудіодоріжок. У світі є багато даних, які ці джерела не охоплюють з різних причин, вважає вчений.
«Текст — дуже погане джерело інформації. Навчаючи систему на матеріалі, еквівалентному 20 000 років читання, вона досі не розуміє, що якщо, А — те саме, що і Б, тоді Б — те саме, що й А», — навів приклад дослідник Meta.
Лекун також заявив, що для досягнення ШІ рівня людського інтелекту, йому знадобиться обчислювальна потужність, яку сучасні комп’ютерні системи не в змозі забезпечити. Дослідник зізнався, що сподівається на появу спеціальних процесорів — нейронних прискорювачів глибокого навчання.
Проте Ян Лекун вірить, що прийде час, коли ШІ досягне рівня, який можна порівняти з людським мисленням.
«Немає жодних сумнівів у тому, що в якийсь момент у майбутньому, можливо, через десятиліття, у нас будуть системи штучного інтелекту, які виявляться такими самими розумними, як люди, у всіх галузях», — заявив Лекун.
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