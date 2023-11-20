Meta запускає інструменти для редагування відео та фото на основі штучного інтелекту — Finance.ua
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Meta запускає інструменти для редагування відео та фото на основі штучного інтелекту

Технології&Авто
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Meta запускає інструменти для редагування відео та фото на основі штучного інтелекту
Meta запускає інструменти для редагування відео та фото на основі штучного інтелекту
Компанія Meta Platforms запустила дві нові функції на основі штучного інтелекту для редагування відео та зображень, які можна використовувати для публікації в Instagram або Facebook.
Про це йдеться в релізі компанії.
Компанія оголосила про нові можливості редагування зображень, заснованого виключно на текстових інструкціях і методі перетворення тексту у відео на основі моделей дифузії.
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Перший інструмент називається Emu Video, він перетворює текст у відеоролики з більш високою роздільною здатністю.
Інший Emu Edit дозволяє користувачам легко змінювати або редагувати відео за допомогою текстових підказок.
Emu Edit здатний виконувати редагування у вільній формі за допомогою інструкцій, що охоплюють такі завдання, як локальне та глобальне редагування, видалення та додавання фону, перетворення кольору та геометрії, виявлення та сегментація та багато іншого.
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Нові інструменти є розвитком моделі Emu, яка генерує зображення у відповідь текстові підказки.
Emu лежить в основі технології генеративного штучного інтелекту та деяких інструментів редагування зображень штучного інтелекту для Instagram, які дозволяють зробити фотографію та змінити її візуальний стиль чи тло.
За даними Reuters, Meta досягла швидких успіхів у всесвіті штучного інтелекту, який став одним з найбільш важливих напрямів її діяльності. Компанія прагне конкурувати з іншими гігантами, такими як Microsoft, Google та Amazon.
За матеріалами:
Forbes.ua
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