5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні — Finance.ua
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5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні

Світ
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5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні
5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні
Використання мережі 4G на смартфоні дозволяє насолоджуватися швидким інтернетом та розширеними можливостями додатків.
Проте є ситуації, коли доцільно тимчасово вимкнути цю функцію, щоб забезпечити якість зв’язку та економно витрачати заряд батареї. Експерти порталу itechua надали корисні поради щодо використання мережі 4G в різних умовах.
  1. Місця з поганим покриттям: У зонах з обмеженим покриттям мережі 4G, якщо швидкість не є пріоритетом, можна перейти на 3G або 2G підключення. Це поліпшить якість зв’язку та збереже заряд акумулятора, оскільки телефон не буде постійно переключатися між різними стандартами.
  2. Велика завантаженість мережі: У густонаселених районах або під час пікового завантаження мережі 4G, якість зв’язку може знизитися. В таких випадках можна переключитися на 3G, оскільки швидкість з'єднання 3G може бути навіть вищою за швидкість 4G.
  3. Тариф з обмеженим інтернетом: Якщо ваш тариф передбачає обмеження на споживання трафіку, перехід на 3G допоможе уникнути непередбачених витрат.
  4. Безпека даних: Вчені виявили, що мережі 4G більш схильні до кібератак. У такому випадку, варто звернути увагу на передачу важливих даних через зашифровані пакети і в разі необхідності, вимкнути 4G.
  5. Енергозбереження: Вночі або у фоновому режимі деякі програми можуть витрачати зайвий трафік та заряд батареї. Варто розглянути можливість вимкнути 4G під час нічного періоду або повністю вимкнути передачу мобільних даних.
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За матеріалами:
itechua
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