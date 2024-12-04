35 організацій і суден: США запровадили санкції проти іранського тіньового флоту — Finance.ua
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35 організацій і суден: США запровадили санкції проти іранського тіньового флоту

Фондовий ринок
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35 організацій і суден: США запровадили санкції проти іранського тіньового флоту
35 організацій і суден: США запровадили санкції проти іранського тіньового флоту
Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти 35 організацій і суден, які відіграють вирішальну роль у транспортуванні нелегальної іранської нафти на світові ринки в обхід чинних обмежень.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті американського Міністерства фінансів.
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Зазначається, що доходи від нафти забезпечують «іранський режим» ресурсами для фінансування його ядерної програми, розробки безпілотників і ракет, а також надання постійної фінансової та матеріальної підтримки «терористичній діяльності» його регіональних помічників.
Виконувач обов’язків заступника міністра з питань тероризму і фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт наголосив, що США залишаються «відданими знищенню» тіньового флоту суден і операторів Ірану, які сприяють цій незаконній діяльності. За його словами, Штати використовують весь «спектр інструментів і повноважень» у цьому напрямку.
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25 листопада Велика Британія оголосила санкції щодо 30 суден тіньового флоту росії, який транспортував нафту і нафтопродукти.
За матеріалами:
suspilne.media
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