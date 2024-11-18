ЄС розширив санкції проти Ірану за його допомогу росії — Finance.ua
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ЄС розширив санкції проти Ірану за його допомогу росії

Світ
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ЄС розширив санкції проти Ірану за його допомогу росії
ЄС розширив санкції проти Ірану за його допомогу росії
Рада ЄС 18 листопада вирішила розширити сферу застосування санкцій проти Ірану у зв’язку з його військовою підтримкою загарбницької війни росії проти України.
Про це проінформувала пресслужба Ради ЄС.
Рішення спрямоване на використання суден і портів для передачі БПЛА, ракет і пов’язаних з ними технологій та компонентів іранського виробництва.
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Нововведення запроваджує заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.
ЄС також запроваджує заборону на транзакції та будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.
Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб.
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До переліку потрапила судноплавна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) та її директор Мохаммад Реза Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії — MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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