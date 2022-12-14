30 млн євро від Німеччини будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України — Finance.ua

30 млн євро від Німеччини будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України Сьогодні 10:15 — Енергетика

Федеральний уряд Німеччини оголосив про внесок у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України в рамках Німецько-Українського енергетичного Партнерства. Відповідні кошти будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

«путін хоче зламати українців і своєю жорстокою тактикою занурити їх у холод. Ми не дозволимо цьому статися... Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори», — наголосила Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Міжнародній конференції донорів 13 грудня в Парижі.

«Щиро дякую Німеччині за внесок до Фонду енергетичної підтримки України. Закуплене обладнання допоможе нам якнайшвидше відновити електропостачання населенню після російських обстрілів, що критично необхідно цієї воєнної зими», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковский підкреслив, що внесок Німеччини до Фонду у цей критичний час є досить важливим: «Це найбільший на сьогодні внесок до Фонду, який дозволить відремонтувати таку необхідну енергетичну інфраструктуру України і таким чином відновити основні послуги з електро- та газопостачання для українських громадян».

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