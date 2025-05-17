10 найкращих серед доступних вживаних кросоверів — Finance.ua

10 найкращих серед доступних вживаних кросоверів Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

10 найкращих серед доступних вживаних кросоверів

Більшість автовиробників у наш час випускають кросовери. Проте далеко не всі ці моделі варто розглядати до покупки.

У MarketWatch назвали 10 найкращих недорогих компактних кросоверів з пробігом. За словами експертів, ці моделі підійдуть багатьом водіям.

Які авто в лідерах

Кросовер Honda CR-V став лідером цього рейтингу. Експерти зазначили, що ця модель перевершує своїх конкурентів.

У виданні поділилися, що Honda CR-V пропонує практичний інтер’єр і приємну керованість. Також модель отримала широкий набір стандартних систем безпеки.

Експерти порадили звернути увагу на середні комплектації Honda CR-V. Вони підкреслили, що цю модель можна придбати з системою повного приводу і всім необхідним обладнанням.

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом:

Honda CR-V (2018 рік). Toyota RAV4 (2018 рік). Mazda CX-5 (2020 рік). Subaru Forester (2019 рік). Chevrolet Equinox (2021 рік). GMC Terrain (2020 рік). Hyundai Tucson (2021 рік). Nissan Rogue (2020 рік). Volkswagen Tiguan (2019 рік). Ford Escape (2021 рік).

УНІАН За матеріалами:

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