10 найкращих серед доступних вживаних кросоверів — Finance.ua

10 найкращих серед доступних вживаних кросоверів
Більшість автовиробників у наш час випускають кросовери. Проте далеко не всі ці моделі варто розглядати до покупки.
У MarketWatch назвали 10 найкращих недорогих компактних кросоверів з пробігом. За словами експертів, ці моделі підійдуть багатьом водіям.
Які авто в лідерах
Кросовер Honda CR-V став лідером цього рейтингу. Експерти зазначили, що ця модель перевершує своїх конкурентів.
У виданні поділилися, що Honda CR-V пропонує практичний інтер’єр і приємну керованість. Також модель отримала широкий набір стандартних систем безпеки.
Експерти порадили звернути увагу на середні комплектації Honda CR-V. Вони підкреслили, що цю модель можна придбати з системою повного приводу і всім необхідним обладнанням.
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом:
- Honda CR-V (2018 рік).
- Toyota RAV4 (2018 рік).
- Mazda CX-5 (2020 рік).
- Subaru Forester (2019 рік).
- Chevrolet Equinox (2021 рік).
- GMC Terrain (2020 рік).
- Hyundai Tucson (2021 рік).
- Nissan Rogue (2020 рік).
- Volkswagen Tiguan (2019 рік).
- Ford Escape (2021 рік).
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