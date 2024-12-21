10 найкращих гаджетів 2024 року (фото) — Finance.ua
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10 найкращих гаджетів 2024 року (фото)

Технології&Авто
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10 найкращих гаджетів 2024 року (фото)
10 найкращих гаджетів 2024 року (фото)
Dezeen оголосило топ-10 гаджетів, які презентували в 2024 році. Рейтинг складала редакторка видання Дженніфер Хан.

Кишеньковий компас Terra від Modem Works й Panter & Tourron

Пристрій працює на основі AI й створює маршрути за вказівками щодо локацій і часу повернення. Він вказує шлях за допомогою тактильних сигналів.
Фото: Panter & Tourron
Фото: Panter & Tourron

Окуляри віртуальної реальності Vision Pro від Apple

Пристрій нагадує традиційні окуляри VR, але меню й функції тут відображаються навколо користувача. Крім того, операційна система дозволяє переміщатися через рухи очей, голови та рук.
Фото: Apple
Фото: Apple

Музичний інструмент EP-1320 від Teenage Engineering

Інструмент має клавіші, за допомогою яких можна грати середньовічну музику. Він відтворює звуки лютні й волинки.
Фото: Teenage Engineering
Фото: Teenage Engineering

Ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo

Цей ноутбук має прозорий екран й задню камеру, що дозволяє взаємодіяти з предметами позаду за допомогою AI.
Фото: Lenovo
Фото: Lenovo

Детектор лісових пожеж Pyri

Пристрій виготовлений з воску й деревного вугілля. Коли віск через вогонь навколо плавиться, то пристрій випускає розчин морської води. Вона активує механізм всередині й так запускає радіосигнал-попередження для людей.
Фото: Pyri / LinkedIn
Фото: Pyri / LinkedIn

Бінокль AX Visio від Marc Newson й Swarovski Optik

Цей бінокль може ідентифікувати близько 9 тисяч видів птахів і рослин в режимі реального часу. Він має AR-дисплей, тому ця інформація з’являється одразу на екрані.
Фото: Marc Newson
Фото: Marc Newson

Складний телефон Mate XT Ultimate Design від Huawei

Huawei створили перший телефон, що можна скласти втричі чи перетворити на планшет. Він автоматично перемикається цими режимами.
Фото: Huawei / YouTube
Фото: Huawei / YouTube

Штани MO/GO від Arc’teryx і Skip

Ці штани створили для людей, які мають складнощі в пересуванні. Вони працюють за допомогою двигунів з батареєю в районі коліна, які підтримують м’язи під час руху.
Фото: Skip
Фото: Skip

Еластичний екран від LG Display

Дисплей можна скручувати й розтягувати на половину. Для створення обрали матеріал, який зазвичай використовують в контактних лінзах.
Фото: LG
Фото: LG

Клавіатура Clicks Creator

Клавіатура призначена для пристроїв iPhone й фактично робить їх схожими на серію BlackBerry. Вона має 36 клавіш й розроблена так, щоб полегшити користування в русі, пояснює Dezeen.
Фото: Clicks
Фото: Clicks
За матеріалами:
theБабель
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