10 найкращих гаджетів 2024 року (фото) — Finance.ua

10 найкращих гаджетів 2024 року (фото)
Dezeen оголосило топ-10 гаджетів, які презентували в 2024 році. Рейтинг складала редакторка видання Дженніфер Хан.
Кишеньковий компас Terra від Modem Works й Panter & Tourron
Пристрій працює на основі AI й створює маршрути за вказівками щодо локацій і часу повернення. Він вказує шлях за допомогою тактильних сигналів.
Окуляри віртуальної реальності Vision Pro від Apple
Пристрій нагадує традиційні окуляри VR, але меню й функції тут відображаються навколо користувача. Крім того, операційна система дозволяє переміщатися через рухи очей, голови та рук.
Музичний інструмент EP-1320 від Teenage Engineering
Інструмент має клавіші, за допомогою яких можна грати середньовічну музику. Він відтворює звуки лютні й волинки.
Ноутбук ThinkBook Transparent Display від Lenovo
Цей ноутбук має прозорий екран й задню камеру, що дозволяє взаємодіяти з предметами позаду за допомогою AI.
Детектор лісових пожеж Pyri
Пристрій виготовлений з воску й деревного вугілля. Коли віск через вогонь навколо плавиться, то пристрій випускає розчин морської води. Вона активує механізм всередині й так запускає радіосигнал-попередження для людей.
Бінокль AX Visio від Marc Newson й Swarovski Optik
Цей бінокль може ідентифікувати близько 9 тисяч видів птахів і рослин в режимі реального часу. Він має AR-дисплей, тому ця інформація з’являється одразу на екрані.
Складний телефон Mate XT Ultimate Design від Huawei
Huawei створили перший телефон, що можна скласти втричі чи перетворити на планшет. Він автоматично перемикається цими режимами.
Штани MO/GO від Arc’teryx і Skip
Ці штани створили для людей, які мають складнощі в пересуванні. Вони працюють за допомогою двигунів з батареєю в районі коліна, які підтримують м’язи під час руху.
Еластичний екран від LG Display
Дисплей можна скручувати й розтягувати на половину. Для створення обрали матеріал, який зазвичай використовують в контактних лінзах.
Клавіатура Clicks Creator
Клавіатура призначена для пристроїв iPhone й фактично робить їх схожими на серію BlackBerry. Вона має 36 клавіш й розроблена так, щоб полегшити користування в русі, пояснює Dezeen.
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