Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют — Finance.ua
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Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют

Фінтех і Картки
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Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют
Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют
Канадський регулятор запровадив нові правила на роздрібних покупців криптовалюти. Тепер вони можуть придбати цифрові активи на суму, що не перевищує $30 тис. на рік (точніше C$ — канадські долари). Ці обмеження стосуються всіх криптовалют, крім Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.
Влада пояснює це тим, що криптоіндустрія зростає швидкими темпами, і потрібно захищати інтереси недосвідчених споживачів.
Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют
Місцева криптобіржа Newton детальніше пояснює, як працюватиме ця норма. Припустимо, користувач купив монети SOL на $20 тис. У нього залишається ліміт $10 тис. до кінця звітного року. Але якщо він після цього продасть токени SOL на $5 тис., то його ліміт збільшиться на цю суму (до $15 тис). Торгівля ЄТС, ВТС, LТС та Bitcoin Cash у лімітах не враховується — тобто їх можна купувати та продавати в будь-яких обсягах. Ліміти обнулятимуться щорічно.
Зазначених правил повинні дотримуватися лише роздрібні інвестори. Для правомочних інвесторів ліміт підвищено до $100 тис. на рік. Акредитовані інвестори зможуть купувати будь-які суми без обмежень.
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