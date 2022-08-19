Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют — Finance.ua

Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют Вчора 05:02 — Фінтех і Картки

Канада запровадила ліміти на купівлю криптовалют

Канадський регулятор запровадив нові правила на роздрібних покупців криптовалюти. Тепер вони можуть придбати цифрові активи на суму, що не перевищує $30 тис. на рік (точніше C$ — канадські долари). Ці обмеження стосуються всіх криптовалют, крім Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.

Влада пояснює це тим, що криптоіндустрія зростає швидкими темпами, і потрібно захищати інтереси недосвідчених споживачів.

Місцева криптобіржа Newton детальніше пояснює, як працюватиме ця норма. Припустимо, користувач купив монети SOL на $20 тис. У нього залишається ліміт $10 тис. до кінця звітного року. Але якщо він після цього продасть токени SOL на $5 тис., то його ліміт збільшиться на цю суму (до $15 тис). Торгівля ЄТС, ВТС, LТС та Bitcoin Cash у лімітах не враховується — тобто їх можна купувати та продавати в будь-яких обсягах. Ліміти обнулятимуться щорічно.

Зазначених правил повинні дотримуватися лише роздрібні інвестори. Для правомочних інвесторів ліміт підвищено до $100 тис. на рік. Акредитовані інвестори зможуть купувати будь-які суми без обмежень.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.