Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году — Finance.ua

Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году
Американский производитель автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за финансовых проблем. Об этом сообщает motor1.com.
«Будущее Fisker выглядит мрачно. В пятницу компания признала, что ей, возможно, останется только год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с крупным автопроизводителем, который может привлечь дополнительные инвестиции для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.
Поделиться новостью