Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году — Finance.ua

Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Американский производительможет прекратить свой бизнес в течение года из-за финансовых проблем. Об этом сообщает motor1.com

«Будущее Fisker выглядит мрачно. В пятницу компания признала, что ей, возможно, останется только год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с крупным автопроизводителем, который может привлечь дополнительные инвестиции для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.

MMR По материалам:

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