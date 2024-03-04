Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году — Finance.ua
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Знаменитый американский бренд может прекратить существование уже в этом году

Фондовый рынок
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Американский производитель автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за финансовых проблем. Об этом сообщает motor1.com.
«Будущее Fisker выглядит мрачно. В пятницу компания признала, что ей, возможно, останется только год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с крупным автопроизводителем, который может привлечь дополнительные инвестиции для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.
По материалам:
MMR
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