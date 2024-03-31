Жилищная проблема: рынок труда в одной из стран ЕС переживает кризис — Finance.ua

Жилищная проблема: рынок труда в одной из стран ЕС переживает кризис Сегодня 21:12 — Мир

Жилищная проблема: рынок труда в одной из стран ЕС переживает кризис, Фото: pravdatutnews.com

Жилищный кризис в Нидерландах настолько обострился, что стал непосредственно влиять на решение людей принимать или отклонять предложения о работе. Эта проблема особенно актуальна среди молодежи, из которой 25% часто отказываются от предложений из-за отсутствия доступного жилья в ближайшем окружении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по финансовому консультированию Viisi Hypotheken, пишет The Mayor.

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Компания опросила более 1000 голландцев в возрасте от 22 до 35 лет, не имеющих жилья.

В ходе исследования выяснилось, что 51% молодых людей, ищущих новую работу и жилье, готовы сменить работу, если бы компания предоставила им жилье.

«Тот факт, что нет домов для новых сотрудников, плохо влияет на рынок труда, потому что нужные люди не попадают в нужное место. Это еще больше делает рынок труда ахиллесовой пятой общества. И это трагедия этого молодого поколения. Затем они находят работу мечты, но потом для них нет жилья», — комментирует профессор рынка труда Тон Вильтхаген.

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Из-за отсутствия жилья для новых сотрудников страдает и рынок труда, ведь нужные люди не попадают в нужное место.

При поиске новых работников работодатели должны позаботиться и о том, где их разместить, а также оказывать помощь в поиске доступного жилья.

Эксперты предлагают несколько вариантов для решения этой проблемы, среди которых строительство так называемых фабричных городков (возведение жилья на месте бывших переоборудованных фабрик и заводов — Ред.), как это было столетие назад, или превращать годовые бонусы от работодателей в фиксированный доход, чтобы банки могли легче выдавать заявителям ипотечные кредиты.

в 350 евро. Напомним, украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос

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