Женщины задерживаются на руководящих должностях в компаниях на несколько лет меньше мужчин — The Guardian Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

Женщины задерживаются на руководящих должностях в компаниях на несколько лет меньше мужчин — The Guardian

Новое исследование показало, что женщины проводят меньше времени на должности генерального директора компании, находящейся в затруднительном положении.

Анализ компаний, акции которых котируются на 12 фондовых биржах по всему миру, включая FTSE 100 и FTSE 250, показывает, что с 2018 года женщины продержались на должности генерального директора в среднем 5,2 по сравнению с 8,1 для мужчин. Об этом пишет The Guardian.

Лора Сандерсон, глава британского офиса Russell Reynolds, компании по поиску руководителей, которая проводила исследование, отметила, что такой разрыв частично объясняется тем, что некоторые мужчины были CEO на протяжении десятилетий, в том числе один из них занимал должность 39 лет.

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Лора Сандерсон также говорит о концепции «стеклянного обрыва», которая заключается в том, что женщин чаще назначают на должность руководителя, когда компания переживает кризис. Поэтому их положение считается более нестабильным, чем у коллег-мужчин.

В 2005 году исследователи Мишель Райан и Александер Хаслам обнаружили, что женщин чаще назначают членами правления после того, как цена акций компании падает.

«Такой разрыв срока пребывания в должности может быть связан с рядом причин — из-за того, что во время кризиса часто наблюдается большая текучесть кадров, из-за того, что их оценивают как не справляющиеся со своими обязанностями, даже если плохая работа была заметна еще до их назначения, или потому, что когда ситуация начинает меняться к лучшему, мужчины возвращаются на руководящие должности», — говорит профессор Райан.

В настоящее время девять женщин занимают должности генеральных директоров компаний, входящих в индекс FTSE 100. Дениз Уилсон, исполнительный директор FTSE Women Leaders, стремящаяся увеличить количество женщин в советах директоров компаний, входящих в FTSE 350 и 50 крупнейших частных компаний Великобритании, сказала, что научные работы по гендерному разрыву в управлении являются «важной частью исследования».

«Я думаю, что мужчины могут пользоваться большей привязанностью — поддержкой внутри организации. Они могут терпеть большие неудачи и снова подниматься. Женщины, которые были генеральными директорами, обычно выбирают альтернативную карьеру», — говорит она.

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По мнению Уилсона, подчиненные склонны «очень быстро выстраиваться перед боссом», но когда он «является не столь защищенным, как считалось», это [падение компании] может набрать обороты".

По ее словам, есть поводы и для оптимизма. Количество женщин в советах директоров FTSE 350 сейчас составляет 41% по сравнению с 9,5% в 2011 году, и назначение женщин «в настоящее время является нормой».

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