Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в украинском ІТ — Finance.ua

Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в украинском ІТ Сегодня 16:06 — Личные финансы

Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в украинском ІТ

В IT стали чаще нанимать женщин-аналитиков и продакт менеджеров, но в основном на junior уровне. В то же время мужчины рассчитывают на более высокую зарплату. На уровне senior зарплатные пожелания мужчин в среднем на 500−1000 долларов выше, чем женщин.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Djinni.

Доля женщин в ІТ

Среди всех кандидатов в поиске на Djinni 32% женщин (полгода назад было 38%). Причем в технических специальностях меньше, только 20%. Доля женщин уменьшается с ростом сложности категории, но также и с опытом.

Разработчиков уровня junior (до 2х лет опыта) — 19%, но до senior уровня их доля уменьшается. Разработчиков с опытом 5+ лет на Djinni всего 6%. В категориях DevOps и Security женщин senior уровня всего 3%. Тестировщиц — гораздо больше, но их доля тоже снижается с ростом опыта, с 45% джунов до 28% сеньйоров.

Инфографика: Djinni

При этом для уровня senior почти во всех категориях можно определить статистически значимую разницу в зарплатных пожеланиях: мужчины просят больше.

Инфографика: Djinni

На джуновском уровне зарплатные пожелания женщин и мужчин почти не отличаются, медиана среди женщин для некоторых категорий даже немного больше. На уровне middle — разницы обычно тоже нет. Однако на уровне senior зарплатные пожелания мужчин в среднем на 500−1000 долларов выше, чем женщин.

Интересно, что даже в HR категориях, где мужчин традиционно меньше, опытные кандидаты-мужчины все равно просят больше, чем женщины.

На какие должности чаще всего нанимают

Среди всех наймов доля женщин все еще недотягивает до 30%, хотя выросла с 25% в первом квартале 2021 года до 28% в третьем квартале 2023 года. Но вероятнее всего, причина в изменении распределения технических и нетехнических категорий.

Инфографика: Djinni

Интересно, что за последний квартал доля женщин в наймах джунов выросла и для технических, и для нетехнических категорий, но это произошло после падения в предыдущем квартале и стабильного тренда роста мы пока не видим.

Зарплаты

Среди наемных кандидатов в большинстве категорий зарплаты мужчин на $200−500 выше женщин, но эта разница не является статистически значимой (в отличие от предыдущего исследования полгода назад). Это не означает, что зарплаты уравнялись, скорее, что подтвержденных наймов женщин в каждой отдельной категории недостаточно, чтобы сделать выводы.

Категории, где в 2023 году разница все же есть — Data Related: мужчины зарабатывают в среднем $4000 на senior уровне, женщины — $3000. Но это может быть связано с тем, что мужчин чаще нанимают на позицию Data Engineer, тогда как женщин — Data Analyst. То же касается QA, где женщины senior уровня зарабатывают $3000, мужчины — $3500, но они чаще автоматизаторы. Разница в зарплатах QA такая же, как и полгода назад, а вот в профессиях, связанных с данными, в феврале ее не было.

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