Из-за разницы в зарплатах с мужчинами женщины в Украине работают 6,5 лет бесплатно — Минэкономики — Finance.ua
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Из-за разницы в зарплатах с мужчинами женщины в Украине работают 6,5 лет бесплатно — Минэкономики

Личные финансы
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Из-за разницы в зарплатах с мужчинами женщины в Украине работают 6,5 лет бесплатно — Минэкономики
Из-за разницы в зарплатах с мужчинами женщины в Украине работают 6,5 лет бесплатно — Минэкономики
В Украине женщина работает 6,5 лет бесплатно только из-за разницы в зарплатах, ведь женщины зарабатывают на 18,5% меньше мужчин.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, выступая на форуме по развитию человеческого капитала Украины.
«Один из достаточно флагманских наших проектов, за который я очень болею и отвечаю — это стратегия гендерного разрыва в оплате труда. Мы понимаем, что сегодня женщины получают меньше мужчин в Украине, как и во всем мире за то, что они выполняют работу равной ценности только потому, что они женщины. В Украине такой показатель составляет 18,5% сейчас. Если перевести это все в цифры, которые можно ощутить, женщина работает в Украине 6,5 лет бесплатно только из-за этой разницы в зарплатах», — рассказала Бережная.
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Она отметила, что около 68% беженцев от войны — это женщины и в первую очередь женщины с высшим образованием.
«И для того, чтобы они вернулись в Украину, они должны понимать, что государство их ждет в виде хорошей заработной платы, возможностей участвовать в экономической жизни государства, как предприниматель», — сказала Бережная.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023−2025 годы;
  • Правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6 до 13,6%.
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По материалам:
УНН
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