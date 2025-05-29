Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия) — Finance.ua

Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия) Сегодня 17:15 — Личные финансы

Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия)

Projector Foundation при поддержке International Trade Centre (ITC) объявляет набор на бесплатное онлайн обучение в сфере креативных и IT индустрий для женщин в Украине. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Что это даст

Образование позволит им получить новые профессиональные навыки, создать профессиональное портфолио, получить поддержку в виде HR-воркшопов и менторских сессий.

Кто может податься на программу

Женщины в возрасте от 18 лет, соответствующие одному или нескольким критериям:

проживают на прифронтовых или деоккупированных территориях;

проживают в селах или поселках Украины;

являются внутренне перемещенными лицами на территории Украины;

партнерши военнослужащих.

Направления обучения

Податься на обучение, которое стартует в июне-июле, можно по следующим направлениям:

Copywriting Beginning (1 группа, 20 студенток, 2 месяца),

IT Project Mamagement (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),

Web Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),

Graphic Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца).

Дедлайн подачи заявок: 9 июня 2025 года.

Прочитать подробную информацию о наборе на обучение и регистрации можно на сайте проекта

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