Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия) — Finance.ua

Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия)
Projector Foundation при поддержке International Trade Centre (ITC) объявляет набор на бесплатное онлайн обучение в сфере креативных и IT индустрий для женщин в Украине. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Что это даст
Образование позволит им получить новые профессиональные навыки, создать профессиональное портфолио, получить поддержку в виде HR-воркшопов и менторских сессий.
Кто может податься на программу
Женщины в возрасте от 18 лет, соответствующие одному или нескольким критериям:
- проживают на прифронтовых или деоккупированных территориях;
- проживают в селах или поселках Украины;
- являются внутренне перемещенными лицами на территории Украины;
- партнерши военнослужащих.
Направления обучения
Податься на обучение, которое стартует в июне-июле, можно по следующим направлениям:
- Copywriting Beginning (1 группа, 20 студенток, 2 месяца),
- IT Project Mamagement (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
- Web Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
- Graphic Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца).
Дедлайн подачи заявок: 9 июня 2025 года.
Прочитать подробную информацию о наборе на обучение и регистрации можно на сайте проекта.
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