Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия) — Finance.ua
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Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия)

Личные финансы
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Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия)
Женщинам предлагают бесплатно обучиться IT и дизайну: кто сможет податься (сроки, условия)
Projector Foundation при поддержке International Trade Centre (ITC) объявляет набор на бесплатное онлайн обучение в сфере креативных и IT индустрий для женщин в Украине. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Что это даст
Образование позволит им получить новые профессиональные навыки, создать профессиональное портфолио, получить поддержку в виде HR-воркшопов и менторских сессий.
Кто может податься на программу
Женщины в возрасте от 18 лет, соответствующие одному или нескольким критериям:
  • проживают на прифронтовых или деоккупированных территориях;
  • проживают в селах или поселках Украины;
  • являются внутренне перемещенными лицами на территории Украины;
  • партнерши военнослужащих.

Направления обучения

Податься на обучение, которое стартует в июне-июле, можно по следующим направлениям:
  • Copywriting Beginning (1 группа, 20 студенток, 2 месяца),
  • IT Project Mamagement (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
  • Web Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
  • Graphic Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца).
Дедлайн подачи заявок: 9 июня 2025 года.
Прочитать подробную информацию о наборе на обучение и регистрации можно на сайте проекта.
По материалам:
Finance.ua
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