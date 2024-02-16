Ждать ли повышения цен на продукты в Украине: прогноз Минагрополитики — Finance.ua

Ждать ли повышения цен на продукты в Украине: прогноз Минагрополитики Сегодня 21:04 — Личные финансы

Ждать ли повышения цен на продукты в Украине: прогноз Минагрополитики

Существенного подорожания продуктов питания в Украине в ближайшие несколько месяцев не ожидается. Сезонный фактор повлияет на цену овощей.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что и в январе стоимость корзины основных продуктовых товаров почти не изменилась.

«Средние цены за январь почти не выросли. Что-то подорожало, что-то подешевело. Например, на яйца, после роста к новогодним праздникам, цена упала на 12%, снизилась на 5% цена свинины и гречки. По многим позициям цены вообще не менялись. Это хлебобулочные изделия, макароны, мука, мясо птицы, молочная продукция», — сказал Высоцкий.

При этом на 8% подорожала капуста, на 10% - свекла и картофель.

В ближайшие месяцы цена на овощи так называемого «борщового набора» (капуста, картофель, свекла, морковь, лук) может продолжить постепенно расти.

«Это сезонный рост до нового урожая. Объем продукции снижается, и стоимость хранения увеличивается. Поэтому на эту продукцию в ближайшие 2−3 месяца возможен рост цены на 10−15%», — сказал Высоцкий.

Серьезных изменений цен на яйца, молочную продукцию и мясо (свинина, курятина) не ожидается. На яйца цена может даже снизиться, поскольку куры в частных хозяйствах весной начнут активнее нестись и это снизит общий спрос на яйца.

«Но в целом по мясомолочной группе товаров ситуация не изменится — кормовая база стабильна», — отметил Высоцкий.

Дефицита не будет

Не ожидается ценовых колебаний и по крупам, в том числе гречневой.

«Урожай собран, и 2−3 месяца существенных изменений не должно быть», — отметил замминистра. Динамика цен в мае-июне, по его словам, будет зависеть от погодных условий — насколько ранней будет весна.

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«Но в целом в первом полугодии существенной инфляции от роста цен на пищевую продукцию не ожидается. Урожай собран, и его достаточно. К примеру, за гречку минимальная цена сейчас 27 грн за килограмм, урожая достаточно и оснований для роста цены нет», — подчеркнул Высоцкий.

Влияния блокировки границ на базовую корзину продуктов питания быть не должно. Но могут вырасти цены на так называемые экзотические овощи и импортируемые фрукты и рыбу.

«Эти группы товаров из-за блокирования границ могут несколько подорожать, но не критично, поскольку для их импорта развиваются альтернативные пути доставки, в том числе водным транспортом», — сказал Высоцкий.

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Может продолжить расти стоимость говядины. В прошлом году она подорожала на 21%, а за январь — на 3%. До 90% потребления мяса в Украине — свинина и курятина. Говядина фактически в дефиците, и сейчас ее можно считать товаром премиум сегмента, отметил замминистра агрополитики.

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