Зеленский заявил о возможном сокращении министерств — Finance.ua

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Зеленский заявил о возможном сокращении министерств

Казна и Политика
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Зеленский заявил о возможном сокращении министерств
Зеленский заявил о возможном сокращении министерств
В Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продлится дефицит государственного бюджета.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции 25 февраля.
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По его словам, решение будет приниматься уже весной. Дефицит государственного бюджета пытаются преодолеть в том числе посредством помощи от партнеров.
«Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства, и это не только о Кабмине, менялась. Уменьшение количества министерств, министров. Показателем будет то, что мы будем иметь весной», — сказал Зеленский.
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Напомним, ранее Зеленский заявлял, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».
Соединенные Штаты уже несколько месяцев не могут предоставить новое финансирование для помощи Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатирует, что в войне победителем будет тот, у кого сильнее экономика, более надежные друзья и возможность эффективно уничтожать врага. Он выделил несколько главных целей для Украины на 2024 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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