Зеленский заявил о возможном сокращении министерств — Finance.ua

Зеленский заявил о возможном сокращении министерств Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Зеленский заявил о возможном сокращении министерств

В Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продлится дефицит государственного бюджета.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции 25 февраля.

По его словам, решение будет приниматься уже весной. Дефицит государственного бюджета пытаются преодолеть в том числе посредством помощи от партнеров.

«Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства, и это не только о Кабмине, менялась. Уменьшение количества министерств, министров. Показателем будет то, что мы будем иметь весной», — сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял , что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».

Соединенные Штаты уже несколько месяцев не могут предоставить новое финансирование для помощи Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатирует , что в войне победителем будет тот, у кого сильнее экономика, более надежные друзья и возможность эффективно уничтожать врага. Он выделил несколько главных целей для Украины на 2024 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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