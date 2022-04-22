Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины — Finance.ua

Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины

Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины

В Украине будет создан Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Он также утвердил Положение о Национальном совете и его должностном составе. Согласно утвержденному положению, Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны — это консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Среди основных его задач — разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины, который, в частности, будет предусматривать восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья, инфраструктуры энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса, структурную модернизацию и перезапуск экономики, меры по преодолению безработицы, поддержке семей с детьми, уязвимых слоев населения, лиц, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, восстановлению и сохранению объектов культурного наследия.

Национальный совет будет готовить предложения по приоритетным реформам и стратегическим инициативам в военный и послевоенный периоды.

Кабинету министров поручено в двухнедельный срок определить орган, осуществляющий информационно-аналитическое обеспечение работы Национального совета.

Сопредседателями Рады будут премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, персональный состав совета утвердит президент.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что восстановление Украины после российского вторжения будет стоить 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% резервных активов, полученных от МВФ.

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