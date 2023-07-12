Зеленский рассказал, доволен ли результатами саммита НАТО — Finance.ua
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Зеленский рассказал, доволен ли результатами саммита НАТО

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО для Украины хорошие, однако с приглашением Украины в Альянс они были бы идеальными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после их двусторонней встречи в Вильнюсе.
Президент рассказал, что они со Столтенбергом подробно обсудили вопросы безопасности и российскую агрессию.
«Результат саммита хороший, но если бы было приглашение — был бы идеальным», — сказал он.
Зеленский отметил, что сегодня Украина увидела конкретные пункты, приближающие ее к НАТО.
«Очень сложно иногда некоторые вещи объяснять партнерам, потому что мы на войне… мы в разных условиях живем. Мы в условиях, когда нам нужно выжить, а партнеры нам хотят помочь жить. А нам еще до „жить“ надо выжить», — подчеркнул Президент.
По его словам, такие условия и толкают Украину к «быстрым процессам», в частности, по реформированию структуры безопасности в мире.
«Украина точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война… Однако сегодня впервые прозвучало уверенно, что Украина будет членом НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим то, что это будет, когда будет безопасно на нашей земле» , — добавил он.
Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО является техническим сигналом, однако могло бы стать серьезным фактором мотивации украинского общества.
Он сравнил это с моментом кандидатства Украины в ЕС, ведь это еще не означает членство, но уже мощная мобилизация для Украины и мощный сигнал для россии.
«Если сегодня Большая семерка согласует первую большую декларацию гарантии безопасности для Украины, то это будет конкретный факт, потому что в гарантиях безопасности написано, что они действуют на пути в НАТО. И это будет очень конкретный сигнал», — считает глава государства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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