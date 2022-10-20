Зеленский призывает украинцев сознательно относиться к потреблению электричества — Finance.ua

Зеленский призывает украинцев сознательно относиться к потреблению электричества Сегодня 13:35 — Энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

«Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества», — подчеркнул Зеленский.

«Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче», — заявил президент.

Также глава государства напомнил, что провел сегодня общее совещание по вопросам энергетики — офис президента, правительство, энергокомпании.

«Готовимся ко всем возможным сценариям с учетом зимнего сезона. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов», — заявил Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.