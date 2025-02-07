Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки переселенцев — Finance.ua

Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки переселенцев Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки переселенцев

Президент Владимир Зеленский поставил задачу министру финансов Сергею Марченко и вице-премьеру-министру по восстановлению Украины — министру развития громад и территорий Алексею Кулебе разработать в течение двух недель четкую программу поддержки внутренних переселенцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал, что встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития, который находится с визитом в Украине.

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«Мы говорили с ЕБРР, в частности, о том, что надо поддерживать украинских переселенцев — внутренних наших переселенцев, всех, кто был вынужден уехать из дома из-за войны, кто лишился дома. Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос наиболее важен для миллионов украинских переселенцев — свое жилье. И у наших партнеров есть ресурс, чтобы помочь с этим. Также поставил соответствующие задачи министру финансов Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Кулебе», — отметил президент.

«В течение двух недель должна быть четкая программа — программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям», — добавил он.

Напомним, опрос, проведенный Cedos совместно с Киевским международным институтом социологии, свидетельствует , что если украинцы потеряют свое жилье, только 2% смогут приобрести новое, а 15% - арендовать. В то же время, 42% не имеют возможности обеспечить себя другим жильем и не знают, что делать в таком случае. Еще четверть могла бы временно переехать к родственникам или знакомым.

В программе назначения субсидии на аренду жилья нет ограничений относительно того, когда человек стал внутренне перемещенным лицом, поэтому на нее могут подаваться и те граждане, которые получили статус ВПЛ начиная с 2014 года. Программа сейчас расширена на всю территорию Украины, то есть нет ограничений по областям для участия в ней.

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