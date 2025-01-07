В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, — Шмыгаль
В 2025 году продолжится реализация инициативы «Зимняя поддержка». В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время», — сказал он.
Читайте также
Как отметил Шмыгаль, уже подано 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка». Более 8 млн украинцев уже получили деньги.
«В январе этого года также начнется выплата „Учительской доплаты“. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн „на руки“ к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн», — рассказал премьер.
Шмыгаль сообщил, что в рамках Зимней поддержки также реализуется инициатива «єКнига».
«Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет», — добавил Шмыгаль.
Субсидии для ВПЛ
Напомним, чтобы обеспечить помощь переселенцам, не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало, а Правительство приняло постановление, которым для поддержки ВПЛ вводится субсидия на аренду жилья.
27 декабря Правительство приняло постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией.
Что изменилось для переселенцев:
- Расширение действия субсидий. Теперь субсидией смогут воспользоваться переселенцы, переместившиеся в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Раньше помощь распространялась на девять областей.
- Уменьшение финансового порога. Право на субсидию будут иметь семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее предложенных 30%).
- Индивидуальный подход. Размер субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи с учетом дохода, количества членов семьи и стоимости аренды жилья.
Поделиться новостью