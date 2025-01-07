В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, — Шмыгаль Сегодня 16:14

В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, — Шмыгаль

В 2025 году продолжится реализация инициативы «Зимняя поддержка». В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время», — сказал он.

Как отметил Шмыгаль, уже подано 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка». Более 8 млн украинцев уже получили деньги.

«В январе этого года также начнется выплата „Учительской доплаты“. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн „на руки“ к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн», — рассказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что в рамках Зимней поддержки также реализуется инициатива «єКнига».

«Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет», — добавил Шмыгаль.

Субсидии для ВПЛ

Напомним, чтобы обеспечить помощь переселенцам, не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало, а Правительство приняло постановление, которым для поддержки ВПЛ вводится субсидия на аренду жилья.

27 декабря Правительство приняло постановление , благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией.

Что изменилось для переселенцев:

Расширение действия субсидий. Теперь субсидией смогут воспользоваться переселенцы, переместившиеся в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Раньше помощь распространялась на девять областей.

Уменьшение финансового порога. Право на субсидию будут иметь семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее предложенных 30%).

Индивидуальный подход. Размер субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи с учетом дохода, количества членов семьи и стоимости аренды жилья.

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