Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов

30
Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов
Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 13302 на сайте Верховной Рады.
Суды будут расположены в Киеве, а их юрисдикция распространится на всю территорию Украины.
Читайте также
В пояснительной записке указано, что 29 апреля Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по законопроекту, отметив, что документ поддержали, «осознавая важность утверждения верховенства права в Украине, соблюдения принципа доступа граждан к правосудию, евроинтеграционных процессов Украины».
«Образование Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда позволит повысить эффективность защиты прав, свобод и интересов лиц в сфере публично-правовых отношений», — отмечают авторы законопроекта.
Читайте также
Напомним, в феврале Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о создании Высшего административного суда. Тогда депутаты объясняли, что решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд к высшим специализированным судам (он будет судом апелляционной инстанции, пересматривающей судебные решения Специализированного окружного административного суда).
Как объяснял Фонд DEJURE, законопроект предусматривает создание этих двух судов вместо ликвидированного Окружного админсуда Киева.
Читайте также
Указанные суды должны рассматривать иски против Кабмина, центральных органов исполнительной власти, Нацбанка, НАБУ, САП, НАПК и т. д. Ощднако законопроект не предусматривает обжалование решений органов судейского управления — Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Сейчас в работу ВСП и ВККС вмешивается Верховный Суд, которому эта функция вообще не свойственна. Этот аспект DEJURE выделил как одну из опасностей принятия законопроекта № 12368−1.
Кроме того, по требованию иностранных партнеров новый суд должен быть создан по той же модели, как и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с привлечением Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Однако ранее народные депутаты отказались от создания единого административного суда с участием ОСМЭ.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems