Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов — Finance.ua

Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов Сегодня 10:14

Зеленский подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 13302 на сайте Верховной Рады.

Суды будут расположены в Киеве, а их юрисдикция распространится на всю территорию Украины.

В пояснительной записке указано, что 29 апреля Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по законопроекту, отметив, что документ поддержали, «осознавая важность утверждения верховенства права в Украине, соблюдения принципа доступа граждан к правосудию, евроинтеграционных процессов Украины».

«Образование Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда позволит повысить эффективность защиты прав, свобод и интересов лиц в сфере публично-правовых отношений», — отмечают авторы законопроекта.

Напомним, в феврале Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о создании Высшего административного суда. Тогда депутаты объясняли, что решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд к высшим специализированным судам (он будет судом апелляционной инстанции, пересматривающей судебные решения Специализированного окружного административного суда).

Как объяснял Фонд DEJURE, законопроект предусматривает создание этих двух судов вместо ликвидированного Окружного админсуда Киева.

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Указанные суды должны рассматривать иски против Кабмина, центральных органов исполнительной власти, Нацбанка, НАБУ, САП, НАПК и т. д. Ощднако законопроект не предусматривает обжалование решений органов судейского управления — Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Сейчас в работу ВСП и ВККС вмешивается Верховный Суд, которому эта функция вообще не свойственна. Этот аспект DEJURE выделил как одну из опасностей принятия законопроекта № 12368−1.

Кроме того, по требованию иностранных партнеров новый суд должен быть создан по той же модели, как и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с привлечением Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Однако ранее народные депутаты отказались от создания единого административного суда с участием ОСМЭ.

hromadske По материалам:

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