Зеленский назвал регионы с очень сложной ситуацией с энергоснабжением — Finance.ua

Зеленский назвал регионы с очень сложной ситуацией с энергоснабжением Сегодня 12:21 — Энергетика

Одесский регион остается среди тех областей, где больше всего отключений электроэнергии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале . Он отметил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы на юге страны.

«Делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной в Киеве и области, Львовской, Винницкой, Тернополе и области, в Черновцах и области, на Закарпатье, Сумщине, Днепропетровщине.

УНІАН По материалам:

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